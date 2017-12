Nieuwe spoorverbindingen voor haven

De haven van Zeebrugge heeft door een nieuwe spoorverbinding voortaan een rechtstreeks aansluiting met een tiental extra steden in Europa.

Op die manier wil de haven beter kunnen inzetten op transport per spoor. De haven heeft voor de spoorverbinding een samenwerking aangegaan met Lineas. De cargospoorvervoerder verzorgt dagelijkse aansluitingen tussen drie terminals in de haven van Zeebrugge en zijn Europese "Green Xpress Network", een netwerk van directe spoorverbindingen tussen Europese economische centra.

Door deze nieuwe verbindingen wordt de haven van Zeebrugge nu verbonden met Zwitserland (Basel), Oostenrijk (Wenen, Graz/Welz), Slovakije (Bratislava), Duitsland (Keulen, Ludwigshafen/Mannheim), Italië (Milaan), Spanje (Madrid, Tarragona, Hendaye, Granollers), Tsjechië (Lovosice) en Zweden (Malmö). Daarnaast is er nu ook een spoorverbinding met de havens van Rotterdam en Le Havre. Op die manier kan een lading vanuit Zeebrugge al de volgende dag zijn Europese bestemming bereiken.

"Voor de Zeehaven van Brugge betekent deze spoorontsluiting een versterking van onze intermodale aanbiedingen tot diep in Europa. Deze intermodaliteit is onze sterkste troef", zegt Joachim Coens, de CEO van de haven. Zeebrugge heeft de ambitie om een 'spoorhub' te worden. Het goederenvervoer over de weg wordt daarom zo veel mogelijk verschoven naar het spoor.