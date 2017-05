In Brugge is gisteravond de nieuwe stadsbeiaardier Wim Berteloot (rechts in beeld) voorgesteld.

Hij volgt Frank Deleu op die op 20 september zijn afscheidsconcert geeft. De nieuwe beiaardier is geen onbekende voor de Brugse beiaard. Sinds 2008 is hij assistent-beiaardier en hij is ook in Menen en Roeselare actief. Deleu start aan zijn laatste zomerbeiaardseizoen, maar blijft daarna als assistent-stadsbeiaardier aan de slag.

Deze zomer kunnen inwoners en bezoekers ook beiaardconcerten beluisteren op maandag- en woensdagavond om 21.00u.