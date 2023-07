Nieuwe stikstofdrempels: 'Onbegrijpelijk, veel investeringen worden uitgesteld'

Heel wat landbouwers hebben ook weinig mogelijkheden om hun uitstoot te verminderen. En dus dreigt het einde als hun huidige vergunning afloopt.

De Vlaamse regering is niet tot een echt stikstofdecreet gekomen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft daarom zelf drempels vastgelegd voor de ammoniakuitstoot. Ook voor Dirk Vandecandelaere, veehouder uit Wervik zijn het woelige tijden. "Ik zit met een impactscore juist boven de 0,025. En volgens de instructies kan ik momenteel geen nieuwe vergunning meer krijgen."

Zoals het er nu voor staat kan Dirk eventueel verder met nog een tachtigtal koeien. Maar er zijn collega's voor wie het einde dreigt. Die hebben destijds nochtans ook flink geïnvesteerd in minder stikstofuitstoot. "De maatregelen die we toen namen vallen buiten de referentieperiode. De daling die we toen realiseerden, wordt nu niet meer meegerekend."

Afspraken niet nagekomen

"Er was een compromis, er waren afspraken gemaakt die nog niet helemaal nagekomen zijn. En dan komt men in een politiek spelletje met zo'n zaken af: onbegrijpelijk voor de sector."

Veel landbouwbedrijven stellen investeringen nu voorlopig uit. En de opvolging is -ook hier- niet meer verzekerd. "Dat weegt zeker op de familiale bedrijven, op alle bedrijven. Je doet je best. Zowel naar milieunormen als dierenwelzijn probeer je alle beschikbare technieken goed te gebruiken. En toch word je veroordeeld als de boosdoener. Ook naar opvolging van jonge mensen in de landbouw is dat zeer nefast, omdat het ondernemerschap onderuit gehaald wordt."

