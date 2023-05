Nieuwe strandtoegang Vosseslag De Haan geopend

Op de wijk Vosseslag, tussen Bredene en De Haan, is de vernieuwde strandtoegang officieel geopend. Het pad gaat volledig op in het duinenlandschap, en biedt nu meer beleving en een betere uitrusting voor fietsers en wandelaars.

De herinrichting van de strandtoegang is ingrijpend: houten keerwanden zijn vervangen door betonnen elementen in rotsmotief. Er is ook een nieuwe fietsstalling en er staan moderne zitbanken en picknicktafels.

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust betaalt ruim 200 000 euro, de provincie investeert 20.000 euro.

Trekpleister

"Die strandtoegang was wel aan een opfrissing toe," zegt burgemeester Wilfried Vandaele. "De wijk Vosseslag is maar gegroeid eind de jaren 60 van de vorige eeuw. En echt wel een trekpleister voor toeristen en strandliefhebbers."