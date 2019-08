Nieuwe tafelschuimster opgedoken in Brugge?

Nadat een vrouw van in de veertig vorige week nog maar eens veroordeeld werd voor feiten van tafelschuimerij, is er blijkbaar ook een tweede actief in onze streken.

Gisteravond dook ze in een Brugse brasserie op. Ze bestelde een slaatje en een glas alcohol, maar toen de rekening kwam beweerde ze dat haar portefeuille gestolen was en dat ze op iemand zat te wachten die de rekening zou vereffenen. Vorige week nog werd ze in een andere horecazaak in Brugge opgepakt en meegenomen door de politie. Volgens de eigenaar van de twee horecazaken gaat het om een Franstalige dame, die goed Nederlands spreekt. Ze ziet er mooi verzorgd uit en draagt een kleedje.

"Bleef van wijntje nippen"

Naar verluidt zou de dame in Gent al voorwaardelijk veroordeeld zijn voor gelijkaardige feiten. Als ze betrapt wordt probeert ze weg te glippen. Maar als dat niet lukt blijft ze doodleuk en onbewogen wachten tot de politie aankomt. "Vorige week nipte ze glimlachend verder aan haar wijntje, ook gisteren vond ze het precies allemaal niet erg", getuigt de horeca-uitbaatster in Brugge.