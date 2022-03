Nieuwe telescoop in Oostende kan ISS volgen

Sterrenwacht Astropolis in Oostende nam vrijdagavond voor het eerst een nieuwe hoogtechnologische telescoop in gebruik. De sterrenkijker is geautomatiseerd en maar weinig sterrenwachten hebben er een.

Medewerkers van Astropolis besturen de nieuwe aanwinst met de computer en kunnen hem ook programmeren. Daardoor werkt de koepel snel en accuraat en is het mogelijk om het publiek vele creaties van het heelal te tonen. Ook een object als het Internationaal Ruimtestation ISS dat normaal voorbijflitst, is de telescoop in staat te volgen. Elke vierde vrijdag van de maand krijgen bezoekers de kans om ermee naar de ruimte te kijken.

Belgische maanrover

Een ander modern toestel dat de sterrenwacht in huis heeft staan, is een Belgische maanrover. De robot, gemaakt in Vilvoorde, zal over enkele jaren grondstoffen in de bodem van de maan zoeken. Hij gaat mee op een missie van het Europees Ruimteagentschap ESA die onderzoekt of we daar in de toekomst mineralen en gesteenten kunnen ontginnen. Het ruimtespeeltje maakt deel uit van de tentoonstelling ‘Race naar de Maan’ en blijft nog tot eind dit jaar in Oostende.