Nieuwe tentoonstelling in Talbot House

In Talbot House in Poperinge blikken ze terug op de zomer van 1917.

De stad werd toen overspoeld door Britse soldaten want de voorbereidingen voor de Derde Slag van de Derde waren volop bezig. Maar Talbot House was ook de plek waar de soldaten die van het front kwamen rust en ontspanning zochten. De sfeer van toen komt in de tentoonstelling ‘Het zenit van Talbot’ aan bod. Die loopt tot half december.