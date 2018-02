Nieuwe terminal in de Zeebrugse haven

Wallenius Wilhelmsen Logistiscs bouwt een nieuwe terminal in de Zeebrugse achterhaven.

De Scandinavische rederij is een belangrijke speler in de autotrafiek. De extra ruimte is nodig voor het behandelen van auto’s, landbouwvoertuigen en werfvoertuigen. De uitbreiding bevestigt nog eens de positie van Zeebrugge als de grootste autohaven van Europa.

De uitbreiding aan de Bastenakenkaai met een terminal van 50 ha komt neer op een verdubbeling van de capaciteit die Wallenius Wilhelmsen nu heeft in de Zeebrugse haven. De Scandinavische rederij investeert 20 miljoen euro.