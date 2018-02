Nieuwe toekomst voor vlasroterij Sabbe in Kuurne

De gemeente Kuurne en Intercommunale Leidal hebben samen de vlasroterij Sabbe aangekocht in het Vlaspark.

De roterij is sinds 2006 beschermd als monument en is één van de meest authentieke vlasroterijen langs de Leie. De gemeente heeft de ambitie om de site een nieuwe bestemming te geven die een kruisbestuiving moet worden van cultuur, erfgoed, toerisme en natuurlandschap. Ook de site van het Vlaspark zelf wordt ingericht. Daarvoor is een masterplan opgesteld.

Dankzij Europese subsidies start de gemeente in maart alvast met de aanleg van paden en speeltoestellen. De ambitie is om op termijn het 30 ha grote terrein open te stellen voor het publiek. De uitvoering gebeurt in overleg met de verschillende eigenaars van de grond.