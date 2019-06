In Westkapelle wordt vandaag en morgen een nieuwe torenspits geplaatst op de Sint-Niklaaskerk, de kerk die zes jaar geleden in de vlammen opging na een brand.

De torenspits zal 26 meter bedragen en wordt uitgerust met led-lampen. De spits wordt in verschillende delen opgebouwd, de bovenste delen komen morgen aan. Eerder werden enkele nieuwe bronzen klokken geïnstalleerd in de kerk. De heropbouw is goed voor een investering van zowat 6,5 miljoen euro.

