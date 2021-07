Nieuwe tortillafabriek voor Poco Loco in Roeselare

In Roeselare is voedingsbedrijf Poco Loco gestart met de bouw van een nieuwe fabriek voor de productie van tortilla's. De investering van 45 miljoen euro is goed voor meer dan 50 nieuwe banen.

De investering werd vorig jaar al aangekondigd, maar nu wordt effectief met de bouw gestart. Het moet een CO2-neutrale fabriek worden. De eerste productie in de nieuwe fabriek wordt verwacht in het voorjaar van 2022. Poco Loco, dat deel uit maakt van de Finse groep Paulig, maakt in Roeselare wraps, chips en taco's. Die tex-mex-producten kennen een groeiende vraag. Daarom werd beslist een derde fabriek in Roeselare te bouwen, waar tortilla's zullen worden gemaakt.

Ondanks de naam is Poco Loco een 100 procent West-Vlaams bedrijf. Vandaag telt het bedrijf er al twee fabrieken en een enorm hoogbouwmagazijn, goed zichtbaar vanaf de snelweg naast Roeselare. Tex-mex-producten - voornamelijk op basis van maïs - kennen een groeiend succes. Poco Loco is een van de marktleiders. De overgrote meerderheid van de taco's, chips en wraps die in Roeselare gemaakt worden, vinden hun weg naar grote supermarkten in Europa.