Nieuwe tortillafabriek zorgt voor zestig nieuwe jobs in Roeselare

Het Finse voedselbedrijf Paulig zorgt met de opening van een nieuwe tortillafabriek in Roeselare voor zestig nieuwe banen. De fabriek is vrijdag officieel geopend en werd opgetrokken naast de bestaande gebouwen van Paulig.

Het gaat om de grootste investering van het bedrijf buiten Finland. De fabriek zal tortilla's produceren voor de merken Santa Maria en Poco Loco en voor privémerken.

Paulig wil met de nieuwe fabriek tegemoetkomen aan de groeiende tex-mex markt. Het bedrijf streeft ernaar de Tex Mex-productie in Europa te verdubbelen en de nieuwe fabriek speelt daarbij een cruciale rol. "Ook biedt de fabriek innovatiemogelijkheden, waardoor we het segment nog verder kunnen ontwikkelen", zegt Rolf Ladau, CEO van Paulig.

De nieuwe tortillafabriek is uitgerust met drie productielijnen, waardoor er zowel tarwe- als glutenvrije tortilla's kunnen worden geproduceerd. Er zullen naar schatting meer dan zestig nieuwe banen worden gecreëerd dankzij de nieuwe fabriek.

Bovendien staan de Tex Mex-fabriek en de nieuwe tortillaproductiefabriek in Roeselare in verbinding met het hoogbouwmagazijn van Paulig via een 10 meter lange brug. Zo kan het bedrijf het wegtransport aanzienlijk verminderen.

De nieuwe fabriek is de elfde van Paulig.