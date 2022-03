Nieuwe variant coronavirus ontdekt in labo AZ Delta

In het laboratorium van het AZ Delta in Roeselare is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Het gaat om een combinatie van twee types Omikron die nu verder wordt onderzocht.

Niets wijst er nu op dat de variant besmettelijker of gevaarlijker is. Ondertussen nemen de coronabesmettingen toe maar is er geen reden tot paniek.

"Op dit moment gaat het om een mengvorm van omikronsubtypes. Het is geen evidentie dat die nieuwe vorm gevaarlijker of besmettelijker is. Wat we wel zien is dat die mengvorm, die nog internationaal wordt onderzocht, zich wel lijkt voort te planten. Dus wel verantwoordelijk is voor nieuwe infecties", klinkt het bij Geert Martens van AZ Delta.

Toch nemen de opnames in het ziekenhuis toe. Dat komt wellicht deels door de versoepelingen maar ook door de dalende werking van het vaccin. Dat is niet onrustwekkend want in het huidige stadium zorgt een infectie vaak voor een verhoging van de weerbaarheid.