De politie is op de hoogte van het probleem. Alleen is het moeilijk om de jongeren te vatten, want zodra de politie er aan komt, gaan ze er vandoor. De politie houdt de stationsbuurt goed in de gaten en ook de spoorwegpolitie is alert. Volgens de politie kan het gaan om kopieergedrag na de voorvallen met een meisjebende, de Zhebi’s, in oktober vorig jaar.

