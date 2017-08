Niet enkel in Kortrijk dus maar ook in Brugge waar de studenten voor het eerst zullen gebruik maken van de nieuwe campus. Piet Desmet, de nieuwe vicerector van de KU Leuven verantwoordelijk voor West-Vlaanderen, mocht de eerste studente verwelkomen. De KU Leuven biedt in West-Vlaanderen in totaal 28 universitaire opleidingen aan.