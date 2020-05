Nieuwe voetbaltempel Club krijgt bierbrouwerij

Het nieuwe stadion van landskampioen Club Brugge krijgt steeds meer vorm. In de nieuwe voetbaltempel zou ruimte voorzien worden voor een microbrouwerij en een plaats om te gamen.

Het nieuwe stadion van blauw-zwart op de Olympia-site moet tegen 2022 klaar zijn. Een definitief ontwerp is nog niet bekend, maar Het Nieuwsblad kon de voorlopige plannen wel al inkijken. De toekomstige thuishaven van Club moet plaats bieden aan ongeveer 40.000 toeschouwers. Dat zijn 11.000 zitjes meer dan in Jan Breydel.

De West-Vlamingen willen bovendien voor een primeur zorgen in ons land. Het bestuur denkt eraan om een microbrouwerij aan te leggen in het nieuwe stadion. Op wedstrijddagen zou het blauw-zwarte bier wellicht door de tapkranen stromen. Club Brugge haalde de mosterd bij het Engelse Tottenham Hotspur, dat in zijn stadion ook bier van eigen makelij serveert.

Verder voorziet de nieuwe voetbaltempel een plaats om te gamen en heus Club-museum. En voor wie het wat meer mag kosten, biedt blauw-zwart naast de gewone zitplaatsen zo'n dertigtal luxe skyboxen aan. Tot slot wil de landskampioen ook 3.000 parkeerplaatsen uit de grond stampen rond het stadion.