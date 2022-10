Nieuwe vorm van phishing in West-Vlaanderen: "bankrekeningen worden leeggehaald"

Oplichters contacteren oudere mensen en dat zo goed als altijd op hun vaste telefoontoestellen. Ze bellen met afgeschermde of Nederlandse telefoonnummers maar dat is op een vast toestel niet altijd te zien.

De nieuwe methode van criminele organisaties

Vaak hebben de phishers -die zich voordoen als medewerker van de bank- persoonlijke informatie van hun slachtoffers, deze info is mogelijk verkregen via diefstal van klantengegevens bij bedrijven. De oplichters winnen het vertrouwen van potentiële slachtoffers door zelf het rekeningnummer of zelfs de geboortedatum van de slachtoffers te vermelden.

Slachtoffers krijgen telefonisch de boodschap dat er iets aan de hand is met hun rekening en dat ze geld aan het verliezen zijn. Er wordt een sterk gevoel van urgentie gecreëerd. De daders doen zich voor als de helpdesk van de bank en stellen voor om ter plaatse te komen om alle problemen op te lossen. Soms wordt uitdrukkelijk gevraagd om geen contact op te nemen met het lokale bankkantoor of met de politie.

Korte tijd later komen er inderdaad verzorgd geklede mensen aan de deur die voorstellen om wat handelingen uit te voeren met een kaartlezer van de bank (die ze vaak ook zelf op zak hebben). Soms worden bankkaarten doormidden geknipt en meegenomen. In de praktijk worden de slachtoffers net op dat moment bestolen of worden meegenomen doormidden geknipte bankkaarten opnieuw in elkaar gezet (de chip zelf wordt niet verknipt) en misbruikt: er wordt geld overgemaakt naar andere rekeningen of opgenomen aan automaten of men gaat -al dan niet online- aankopen doen.

Koppel uit Diksmuide getuigt:

Ook een koppel uit Diksmuide werd in juli bijna slachtoffer van deze vorm van phishing.