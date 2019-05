In Oostende verwelkomt de luchthaven een nieuwe cargo afhandelaar: BCUBE Aircargo Belgium.

Het bedrijf is een dochteronderneming van een Italiaanse groep.

Het lanceert magazijn- en platformafhandelingsdiensten op Oostende met als doel nieuwe business voor de luchthaven te ontwikkelen.

'Belofte maakt schuld'

CEO Marcel Buelens is heel tevreden. ‘In 2014 verloren we onze grootste cargoklant waarbij 60 mensen hun job verloren. Ik heb toen aan die mensen beloofd dat ik alles zou doen om de cargo terug naar het niveau van vroeger te brengen. Nu ben ik heel trots dat dit eindelijk is gelukt.’