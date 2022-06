Nieuwe wasafdeling voor het wassen van herbruikbaar cateringmateriaal

Hiermee is vzw Sobo de eerste West-Vlaamse waspartner van Wash-It, het grootste wasnetwerk van Europa. De nieuwe wasafdeling is al enkele weken operationeel, maar werd nu officieel geopend. Dat gebeurde in het bijzijn van onder andere de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, burgemeester Dirk De fauw en Elizabeth Cazaerck, afgevaardigde van OVAM.

De nieuwe afdeling zal instaan voor het professioneel en veilig reinigen van herbruikbaar cateringmateriaal. Sinds de wijziging in de wetgeving van 2020 wordt het inzetten van herbruikbaar cateringmateriaal meer en meer de norm voor allerlei evenementen en festivals. Vzw SOBO maakt samen met verschillende maatwerkbedrijven uit de Vlaamse provincies, koepelorganisators, bekerfacilitators en de oprichters Building Bridges deel uit van Wash-It, een Vlaams coöperatief platform dat fungeert als lokaal wasnetwerk in Vlaanderen. Sobo vzw is daarbij de eerste waspartner voor de provincie West-Vlaanderen.