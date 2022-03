Nieuwe wijk in Veurne recupereert afval- en regenwater

In het Suikerpark in Veurne kunnen de bewoners van de 350 wooneenheden die er nog bijkomen straks gebruik maken van gerecupereerd afval- en regenwater.

Er zal zelfs een overschot zijn want er wordt 100.000 kubieke meter gezuiverd, goed voor het jaarverbruik van 1000 gezinnen. Het overschot beschermt het natuurgebied want zo blijven de natuurlijke bekkens die er zijn gevuld. En dat is goed nieuws voor de speciale broedvogels die er zitten, en ook voor de vegetatie.

Het duurzaam waterproject is het grootste in zijn soort in België en krijgt een kleine 900.000 euro Vlaamse subsidie. Het water komt vooral van de daken van grote bedrijven in de omgeving of uit hun productieproces (PepsiCo en Colruyt).