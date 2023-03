Nieuwe woontoren aan station in Blankenberge

In de woontorens van maximum tien verdiepingen is er plaats voor 24 appartementen, drie horecazaken en een ondergrondse garage. Er zijn geen bezwaren ingediend. Alles zou over 5 jaar moeten klaar zijn.

Wat precies?

"De omgevingsvergunning geeft goedkeuring om zes aansluitende panden te slopen en daarna op dezelfde locatie een nieuwbouwmeergezinswoning te bouwen met vierentwintig appartementen", zegt de stad Blankenberge.

"De bestaande gebouwen zijn goed voor een grondoppervlakte van ongeveer 658 m² en grenzen aan het Koning Leopold III-plein, de Stationsstraat en de R. Brulezstraat. In totaal gaat 4.985 m³ onder de sloophamer.

Op die locatie komt een nieuwbouwproject. Via een poort in de R. Brulezstraat krijgen bewoners toegang tot een centrale autolift. Die leidt naar een ondergrondse kelder die zich uitstrekt over twee bouwlagen. Op het kelderniveau is er plaats voor vierentwintig wagens en bevindt zich ook een gemeenschappelijke afvalberging, een technisch lokaal, een stookplaats en tellerlokalen.

Op het gelijkvloers aan de kant van het Koning Leopold III-plein is er ruimte voor drie horecazaken. De bovenliggende bouwlagen bestaan uit appartementen.

Langs de R. Brulezstraat komt een eenvoudig blokvolume met drie bouwlagen. Op het gelijkvloers komt een gemeenschappelijke fietsenberging met een doorgang naar de autolift, op de twee verdiepingen komen appartementen met twee slaapkamers.

Langs het Koning Leopold III-plein komen twee hogere volumes. Het ene telt tien bouwlagen, het andere zeven. Op elk niveau komen appartementen met telkens één, twee of drie slaapkamers. De doorlopende uitbouw aan de voorzijde zorgt ervoor dat elk appartement een eigen terras krijgt. De materiaalkeuze bestaat uit een combinatie van geglazuurde groene bakstenen en groen zichtbeton. Bronskleurig aluminium schrijnwerk en balustrades in glas maken het geheel af."