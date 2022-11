De nieuwe zorgcampus in Kortrijk krijgt stilaan vorm. Het complex wordt momenteel opgetrokken achter het huidige en verouderde gebouw in de Condédreef. Het zal plaats bieden aan 132 mensen.

Naast een woonzorgcentrum komt er ook een kinderopvang, een wijkwerking en een dagverzorgingscentrum. Het project kost bijna 33 miljoen euro. Het huidige Sint-Jozef dateert nog van 1966 en werd al eens gerenoveerd. Maar het voldoet niet meer aan de noden van vandaag. De bewoners zullen in 2024 verhuizen naar het nieuwe woonzorgcentrum. (lees verder onder de simulatiefoto)

Philippe De Coene, schepen van welzijn Kortrijk: "De tijd van de grootschalige anonieme opvang waar mensen zichzelf verliezen en in grote groepen zijn, maar daar niet mee verbonden zijn, die tijd is gelukkig voorbij. We proberen echt zorg op maat aan te bieden, kleinschalige groepen, waarbij mensen zelf hun keuzes maken. Hebben ze zin om aan iets deel te nemen, zeer goed. Hebben ze daar geen zin in en willen ze iets anders, ook zeer goed. Willen ze naar muziek luisteren, een boek lezen of een film bekijken, ook een nieuwe film, geen probleem, het zal er zijn."