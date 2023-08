Nieuwmunster maakt plezier op BK strobalen rollen

Nieuwmunster zorgt deze zomer voor een van de meest originele Belgische kampioenschappen. In het landbouwdorp vond zaterdag het BK strobalen rollen plaats. Teams rollen daarbij een zware strobaal tegen de klok over de kasseien.

Het idee voor de aparte volkssport ontstond toevallig. De dorpsraad versierde met kerst het kerkplein en de kerststal met stro. Daarvoor rolden ze de hooibalen door het dorp en daaruit vloeide uiteindelijk de wedstrijd voort. De teams moeten de strobaal van 200 kilo zo snel mogelijk over een parcours voortduwen. Van de veertien teams is het jonge geweld van de KLJ Oostende-Houtave de snelste. Ze winnen met één seconde verschil.

Vroegere kustgemeente

Nieuwmunster, deelgemeente van Zuienkerke telt slechts 300 inwoners. De wedstrijd is er het hoogtepunt van de Bartholomeusfeesten. Vroeger lag het grondgebied nog aan de Noordzee. "Nieuwmunster had een stukje kust, bijna een kilometer, tussen De Haan en Wenduine", vertelt Noël Delaere van het feestcomité in het landbouwdorp.