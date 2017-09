Het contract voor de bouw is intussen gegund. Het gaat om een investering van 50 miljoen euro. De stormvloedkering moet de havengeul afsluiten om hoge waterstanden in de haven te voorkomen. De haven van Nieuwpoort is een zwakke plek. De investering past in het masterplan Kustveiligheid tegen de gevolgen van superstormen. Maar de watersporters zijn bezorgd over de komst van een stormvloedkering.