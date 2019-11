Nieuwpoort betaalde zelf voor herinrichting park, maar wou dat ook

Ook in onze provincie betalen de burgers mee voor de eigendommen van de Koninklijke Schenking. Het gaat bijvoorbeeld om de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende en het Leopold II-park in Nieuwpoort.

Volgens de eigen regels van de stichting zou de belastingbetaler daar nochtans niet voor mogen opdraaien. De VRT, Knack, Apache en De Tijd legden een aantal eigenaardigheden bloot.

Zo investeerde Nieuwpoort enkele jaren geleden 1,6 miljoen euro in de heraanleg van het Leopold II-park. Eigenlijk moest de Koninklijke Schenking, waarvan Koning Leopold II de basis legde om zijn gebouwen en gronden na zijn dood veilig te stellen, de kosten voor het park op zich nemen. Dat zou zo moeten voor alle koninklijke eigendommen in het land. De stichting heeft bovendien ook geld genoeg, zo blijkt, want er zijn heel wat huurinkomsten via vastgoed. Er staat bijna 36 miljoen euro op een bpostrekening. (lees verder onder de foto)

Maar voor het park in Nieuwpoort is er een uitleg. Geert Vanden Broucke, burgemeester Nieuwpoort: "Voor alle duidelijkheid waren wij hier vragende partij. Wij wilden er een zwembad en een sportzaal in bouwen. En in ruil legden wij dat park aan."

Maar die 1,6 miljoen euro had Nieuwpoort wel voor iets anders kunnen gebruiken.

"Ja juist, maar ik ben ervan overtuigd dat de Koninklijke Schenking nooit 1,6 miljoen zou betalen om dit park in te richten. Zij zou misschien netjes het gras maaien en zorgen dat het proper is, maar dat is het dan. Wij wilden een functioneel park dat we echt konden gebruiken. Er staat nu een podium, er zijn wandelpaadjes, er is ledverlichting, .... Het is echt een aangenaam park."