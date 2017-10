Nieuwpoort gaat zeehonden nog beter beschermen

Zo kan worden vermeden dat zeehonden nog als bijvangst in de visnetten terechtkomen. Dit is een belangrijke stap vooruit voor de bescherming van onze zeezoogdieren. Wanneer zeezoogdieren in het achterste gedeelte van fuiknetten (in het vissersjargon ‘karten’ genoemd) zwemmen, dan sterven ze een verdrinkingsdood. Dat is in het verleden vastgesteld zowel bij grijze als bij gewone zeehonden.

Na het verbod door de Vlaamse regering op het gebruik van warrelnetten, is hiermee een belangrijke nieuwe stap vooruit gezet om te vermijden dat zeezoogdieren zoals de bruinvis en zeehond in onze kustwateren verdrinken. Ze moeten op geregelde tijdstippen aan het wateroppervlak komen om te ademen. Natuurpunt hoopt dat nog meer kustgemeentes dit voorbeeld zullen volgen. Volgens de natuurvereniging is het perfect mogelijk om strandvisserij en de bescherming van zeezoogdieren te combineren.