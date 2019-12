Nieuwpoort investeert 60 miljoen euro

Vandaag werd het nieuwe meerjarenbeleid van Nieuwpoort aan het publiek voorgesteld. Het is een draaiboek van 100 pagina's geworden en telt een zestigtal ambitieuze speerpunten een een reeks doelstellingen voor een efficiënt en vernieuwend bestuur. Zo wil Nieuwpoort bijvoorbeeld sterk inzetten op jonge gezinnen die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Het wil zo een goeie balans vinden tussen jong en oud in de stad. Daarnaast komen er ook maatregelen om de vakantiewoningen en tweede verblijven in het stadscentrum te beperken.

60 miljoen euro

Om al deze speerpunten en doelstellingen te realiseren moet Nieuwpoort ongeveer 60 miljoen euro investeren. Opvallend is dat het die investering volledig uit eigen zak zal betalen en dat zonder een stijging van de gemeentebelastingen.