Nieuwpoort investeert in vismijn

Er komen onder meer een elektrische takel, een heftruck, een vissorteermachine en een schilferijsmachine.

Aanleiding voor deze investeringen is de stijgende omzet. Sinds het rampjaar 2014 steeg in 2015 de omzet met 18%; in 2016 met nogmaals 46%. In dit laatste jaar werd er 218.000 kg verse vis aangevoerd. Deze cijfers wijzen uit dat de vismijn erin geslaagd is om de negatieve trend om te buigen naar een positieve. Maar met de huidige bezetting, logistiek en de infrastructuur loopt de vismijn tegen zijn grenzen aan. Het is alle hens aan dek wanneer er grote vangsten aangevoerd worden en dan worden er heel wat overuren geklopt.

Daarom is de procedure gestart om genoemde investeringen te doen.