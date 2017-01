Nieuwpoort laat zandzakjes aanrukken tegen stormvloed

In Nieuwpoort wordt alles in gereedheid om de stad tegen een stormvloed te beschermen.

Die zal vrijdagmiddag zijn hoogtepunt bereiken. De stad beschikt over 22.000 zandzakken die door de technische dienst en de brandweer op de meest cruciale plaatsen geplaatst worden, onder meer aan de Ganzepoot en langs de havengeul. Ook inwoners van laaggelegen woonwijken kunnen vanaf morgen maximum 10 zandzakken afhalen aan het stadsmagazijn in de Van Clichthovenstraat. Die kunnen ter plaatse met zand gevuld worden van 8 u. tot 20 u. Dit is vooral van belang voor inwoners van de Elf juliwijk, Jachthavenwijk en de kinderboerderij ‘De Lenspolder’.

De brandweer voorziet zware waterpompen om het water weg te loodsen uit de gevarenzones. Ook de stormmuren van 3,5m aan het Loodswezenplein zullen uit voorzorg geplaatst worden. De stad vraagt de jachthavenddirecties om geen mensen toe te laten op de jachten.

Wie vragen heeft kan tijdens de kantooruren bellen op het noodnummer T 058 22 44 27 of mailen naar nood@nieuwpoort.be. De laatste updates zullen op sociale media en de website van de stad te lezen zijn.