Nieuwpoort opent 'De Maand van de Garnaal'

Oostende en Koksijde pakken er graag mee uit 'garnaalgemeente' te zijn, maar misschien komt die titel eerder Nieuwpoort toe. In het seizoen vangt men daar dagelijks tot een ton garnalen. De hele maand staat er nu in het teken van de grijze Noordzeegarnaal.

Speciaal voor de opening van 'De Maand van de Garnaal' voert de NAUTILUS vanmorgen een vrachtje verse garnalen aan. Enkele uurtjes vissen voor de Nieuwpoortse kust leverde zo’n 60 kg op. De garnalen zijn aan boord gekookt en klaar voor consumptie. Verser kan niet. Met een gemiddelde dagaanvoer van één ton in het vangstseizoen is Nieuwpoort dé haven van de dagverse garnaal.

Oostende claimt de lekkerste garnalenkroket van de kust, Oostduinkerke heeft zijn unieke paardenvissers. In dit toeristisch marketingopbod pakt Nieuwpoort uit met de titel van 'de' garnalenhaven van de kust.

In de prijzen vallen

Voor spektakel moet je in de vismijn zijn, want 35 vingervlugge garnalenpellers nemen het tegen elkaar op. De winnaar van de eerste garnaalpelwedstrijd is Erna Burkey. Zij heeft 218 gram garnalen gepeld in amper 45 minuten.

Ook de titel van de culinaire wedstrijd Vedette Crevette is bekend. Die gaat naar Gregory Slembrouck. Hij heeft gescoord met zijn eigengemaakt gerecht op basis van garnalen.