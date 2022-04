Tijdens het evenement 'Champange aan Zee' in de vismijn pakt Nieuwpoort uit met een eigen stadschampagne. Er is de mogelijkheid om een degustatie bij te wonen en te genieten van allerlei andere delicatessen.

Voor de realisatie van de stadschampagne nam Nieuwpoort het champagnehuis Maillard onder de arm. Op die manier is een bestaande champagne voortaan aan Nieuwpoort gekoppeld, want om het etiket van champagne op een fles bubbels te mogen kleven moet je aan heel wat voorwaarden voldoen.

Het hele weekend staat alles wat in de vismijn in Nieuwpoort gebeurt in teken van champagne. Het evenement sluit morgen af met een ruilbeurs van champagnecapsules.