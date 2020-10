Nieuwpoort trekt naar Raad van State tegen komst zeeboerderij

Het gaat om een zeeboerderij, waar Colruyt zeealgen, mosselen en oesters wil kweken. Maar volgens het stadsbestuur brengt de zeeboerderij te veel nadelen met zich mee voor de omgeving.

Eind september keurde toenmalig minister voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) nog de vergunning goed voor de zeeboerderij. Nieuwpoort verzet zich nu tegen die vergunning. Volgens de stad zorgt de boerderij voor nadelen voor de visserij, het milieu en de jachthaven. "De zone waar de zeeboerderij gepland staat, is niet geschikt voor een permanente constructie van die omvang. Er is voor de visserij één essentiële vraag: laat voldoende ruimte voor de visserij. Dat is hier niet gerespecteerd", zegt schepen voor Visserij Kris Vandecasteele.

De zeeboerderij zou op ongeveer 4,5 kilometer voor de kust van Nieuwpoort liggen en heeft een oppervlakte van 4,54 vierkante meter. Volgens de stad overlapt die zone met een scheepvaartroute, waardoor vissersboten en pleziervaartuigen zouden moeten uitwijken naar een kleinere route. "Aangezien de jachthaven wordt uitgebreid met 600 ligplaatsen, zal dit voor problemen zorgen", klinkt het. De stad benadrukt ook dat het om een gebied gaat waar veel beweging is. Het gaat daarbij om kustvisserij, sportvisserij en ook recreatieve vissers, alsook de pleziervaart, zeilkampioenschappen en duiksport. Voorts kaart de stad ook de effecten op het milieu, natura 2000-gebied, aan. "Deze zone zal afgezet worden om zoveel mogelijk winst te maken, waardoor zeedieren, aangetrokken door het voedselaanbod, verstrikt zullen geraken en zullen sterven." De zone is ook een beschermingszone voor zeevogels.