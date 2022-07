Nieuwpoort vraagt leger om te oefenen met kogels zonder lood

Daarmee reageert hij op het actieplan tegen mariene vervuiling dat recent door de federale regering en minister Van Quickenborne is voorgesteld. Al decennialang wordt in Lombardsijde frequent geoefend met munitie die uiteindelijk in zee komt. Kris Vandecasteele, schepen van Milieu Nieuwpoort: “In dat actieplan gaat het over toerisme, recreatie, visserij, over sensibilisering en hoe we afval uit zee kunnen houden, maar ik miste daar één puntje. Namelijk de militairen, die schietoefeningen doen op zee. Dat gebeurt met loodhoudende kogels. Die kogels belanden ook in zee en daar lees ik niets over.”

De schietoefeningen vinden al meer dan vijftig jaar plaats. Hoe veel lood Defensie al die jaren lang in zee geschoten heeft, weet niemand precies. Het is wel niet de eerste keer dat er parlementaire vragen over gesteld worden. Maar een afdoend antwoord of de oefeningen vervuilend zijn en of lood te vermijden zou zijn, kwam er nog nooit.