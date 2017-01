Nieuwpoort wil sneller een stormvloedkering

De haven en de kaai zijn zwakke plekken voor overstromingen. Door bij noodweer de haven af te sluiten door een stormvloedkering zouden Nieuwpoort en het hinterland beter beschermd zijn.

De bouw maakt deel uit van het masterplan kustveiligheid voor een sterkere zeewering. Daarbij worden sommige stranden worden opgespoten en verbreed en krijgt Nieuwpoort een stormstuw. "Maar het is voorlopig wachten. Ik voorspel en voorzie dat we misschien eind dit jaar zullen starten met de werken. Het droogdok zal gemaakt worden zodat in 2018 en 2019 de werken uitgevoerd worden om dan eventueel operationeel te worden in 2020. Maar dat zijn voorspellingen. We hebben tot op heden nog geen echte 'go'."

De bouw van de Nieuwpoortse stormvloedkering wordt op 50 miljoen euro geraamd.