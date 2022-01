Nieuwpoort wil werken zeeboerderij stilleggen en stapt naar rechter

Nieuwpoort stapt naar de rechter, tegen de bouw van een nieuwe zeeboerderij voor de kust. Colruyt Group is met de voorbereidende werken gestart, maar de stad wil die in kort geding weer laten stilleggen.

Colruyt Group bakent sinds gisteren de zone van één vierkante kilometer af, waar ze straks hangmosselen willen kweken, en later ook oesters en zeewier. Maar daar is nog geen vergunning voor. De stad Nieuwpoort en de drie jachtclubs zijn daarom eerder al naar de Raad van State gestapt. De locatie van die zeeboerderij ligt pal in hun vaar- en visroutes. De beslissing van de Raad van State laat nog even op zich wachten. Daarom spant de stad nu ook een kortgeding aan, om de voorbereidende werken meteen te laten stoppen.

Geert Vanden Broucke, burgemeester Nieuwpoort: "Dat is ongelofelijk dat ze niet willen wachten en luisteren naar onze verzuchtingen. Want die boerderij kan niet op die locatie. Om de eenvoudige reden: voor de zeilerij is dat de plaats waar de wereldkampioenschappen doorgaan, en voor de visserij is dat een visrijke grond die zeer belangrijk is voor de visserij. Zij wachten op geen enkel antwoord. Ze zeggen ja, dat zal wel lukken en ze beginnen al. Welnu, dat is zonder Nieuwpoort gerekend. We gaan ons met hand en tand verzetten tegen die beslissingen."

LEES OOK: