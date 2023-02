Nieuwpoort wordt begin juli een Heksenstad

Deze zomer brengt Nieuwpoort het verhaal van Jeanne Panne, die in 1650 als heks op de brandstapel stierf. Van 7 tot en met 9 juli 2023 staat haar tragische levensloop centraal tijdens "In de ban van Jeanne Panne".

Dit evenement omvat een openluchtbeleving in de tijdsgeest van toen en een totaalspektakel met Maaike Cafmeyer in de hoofdrol, ondersteund met muziek van Axelle Red.

In de eerste helft van de 17e eeuw eindigden in Nieuwpoort 17 mannen en vrouwen op de brandstapel, na een veroordeling wegens hekserij. Van die terdoodveroordeelden is Jeanne Panne, geboren als Joanne de Deyster, de bekendste. Zij groeide doorheen de tijd uit tot een gekend volksfiguur. Rond de persoon van Jeanne Panne organiseerde Nieuwpoort eerder al Heksenstoeten en evocaties, de laatste in 2018.

Van 7 tot en met 9 juli 2023 brengt de Stad haar bijzondere verhaal opnieuw tot leven met In de ban van Jeanne Panne. Dit zomerevenement valt uiteen in twee luiken: het spannende avondspektakel Jeanne, het verhaal van een heks en het geanimeerde belevingsgebeuren Heksenstad.

