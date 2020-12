Nieuwpoort wordt skioord tijdens de eindejaarsperiode

Van 12 december 2020 tot 10 januari 2021 kan je in Nieuwpoort vijf 'skipistes' met aangepaste kleurcode ontdekken. Dat zijn uitgestippelde wandelingen met elk een eigen thema en afstand die bezoekers langs de mooiste locaties en kerstdecoraties in Nieuwpoort brengen.

Inspelen op wandeltrend

De wandelingen, waaraan ook doe-opdrachten gekoppeld zijn, bieden een alternatief voor de kerstmarkt die dit jaar niet doorgaan. "Tijdens de coronacrisis is wandelen enorm populair geworden. Met Winters Nieuwpoort spelen we in op deze trend", aldus schepen van Toerisme Ann Gheeraert. "Het is ook veilig, want wandelen doe je in de buitenlucht en in je eigen bubbel.”

Voor elk wat wils

De wandelingen gaan van 2 tot 12 kilometer en er is voor elk wat wils. "Voor gezinnen met jonge kinderen voorzien we kortere afstanden en leuke spelletjes. Maar ook volwassenen kunnen zich uitleven tijdens de wandelingen dankzij de vele toffe opdrachten en sfeervolle decoratie", merkt Gheeraert op.

Alle pistes kun je downloaden op www.visit-nieuwpoort.be en ook in het toerismekantoor op het Hendrikaplein zijn alle routes terug te vinden.