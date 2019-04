Nieuwpoortse reus Jan Turpijn gaat met pensioen

De laatste jaren is het voor de reuzengilde Jan Turpijn steeds moeilijker geworden om nog voldoende sterke dragers te vinden. Daar zijn er niet minder dan 24 voor nodig en het wordt ook moeilijker om hun persoonlijke agenda's te laten rijmen met de vele nationale en internationale verplichtingen van de reus.

Afscheidfeest

De reus gaat dus met pensioen, maar niet geruisloos. Want de reuzengilde en de stad slaan de handen in elkaar om zijn afscheid te vieren op een groot feest op zondag 7 juli. Het afscheid betekent niet dat de reus opzijgezet wordt. Hij blijft in de toekomst aanwezig op allerhande festiviteiten, maar zal niet meer rondwandelen.

Wie is Jan Turpijn?

Met een lengte van meer dan tien meter en een gewicht van 750 kilogram is Jan Turpijn de grootste door mens gedragen reus in Europa. Hij werd vernoemd naar de legendarische 15de eeuwse burgemeester Jan Turpijn. In juli 1963 maakte hij zijn eerste opwachting.