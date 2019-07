Nieuwpoortweek grote uitdaging voor jong talent

’t Is de ideale kans voor de Belgische jeugd om zich te meten met uitdagers uit alle uithoeken van de wereld. In de marge van de wedstrijd zijn er ook enkele veranderingen in de zeilsport op til, maar daar is niet iedereen even blij mee. In Nieuwpoort is er een zeezeilschool, maar de criteria om les te geven op een kajuitzeiljacht op zee zullen versoepelen. Een theoretische vooropleiding zal voortaan volstaan. En dat is geen slimme zet van ontslagnemend minister Philippe De Backer, klinkt het in Nieuwpoort.