Nieuws K3-zone in Plopsaland feestelijk geopend

Zaterdagmiddag hebben Hanne, Marthe en Klaasje van K3 hun eigen zone in Plopsaland De Panne feestelijk geopend. Vooral de vernieuwde achtbaan, vanaf nu 'K3 Roller Skater', sprong daarbij in het oog.

De nieuwe K3-zone is eigenlijk niet helemaal nieuw: het gaat om een opfrissing van de zone rondom de 'Rollerskater', die al sinds 1990 in het park staat. De volledige zone werd gestript en in een K3-kleedje gestoken. Met de 'Rollerskater' gebeurde hetzelfde. Bezoekers kunnen er vanaf nu in K3-thema naar beneden razen aan een snelheid van 46 kilometer per uur.

Investering van 500.000 euro

Ook het nabijgelegen restaurant kreeg een volledige make-over. "We zijn de laatste jaren volop bezig geweest met het opfrissen van de verschillende zones. Deze achtbaan en het restaurant konden uiteraard niet achterblijven", zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa Group. De investering kostte zo'n 500.000 euro.