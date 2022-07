Nieuwsoverzicht: blikvangers week 29

Niet helemaal mee met het West-Vlaamse nieuws afgelopen week? Maar toch benieuwd wat er in de provincie is gebeurd? Niet getreurd, we geven je een overzicht van de meest opmerkelijke nieuwsverhalen.

In dit weekoverzicht blikken we terug op nieuwsberichten van 18 tot en met 22 juli.

Niet alleen aan zee kon je maandag je afkoeling zoeken met een duik in het water, dat kon ook op verschillende plaatsen in het binnenland. Zoals in provinciedomein De Gavers in Harelbeke.