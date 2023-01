Nieuwsuitzendingen van Focus en WTV scoren goed in waarderingsonderzoek

De nieuwsuitzendingen van Focus en WTV scoren goed tot zeer goed in het jaarlijkse waarderingsonderzoek van WHY5, in opdracht van de Vlaamse overheid.

U vindt dat ons nieuws betrouwbaar is, actueel en goed in touch met de stad/gemeente. Relevant voor uw leefwereld. Op een schaal van tien krijgt het avondnieuws van WTV 7,3. Voor Focus is dat zelfs 7,7. Regionale televisie in het algemeen maakt een goede beurt. 88% van de ondervraagden geeft aan evenveel of meer te kijken dan het jaar voordien.

De zenders Focus en WTV merken ook dat er een stijging is in het gebruik van de app.

Het onderzoek toont voor de West-Vlaamse zenders ook aan dat er een verhoogde interesse is in het verenigingsleven en in regionale sport.