Nijpend tekort aan onderwijskrachten

Ook bij ons is het tekort aan onderwijskrachten nijpender dan ooit. Twee dagen voor de start van het nieuwe schooljaar zitten veel directies nog met de handen in het haar.

Vooral leerkrachten in het bijzonder onderwijs en maar ook directeurs zijn moeilijk te vinden. Niet alle openstaande vacatures zijn, op vandaag 30 augustus, al ingevuld.

In scholengroep Stroom werken nu 2.700 mensen voor 10.000 leerlingen in de regio Oostende, Bredene, Koekelare. Maar overal in West-Vlaanderen is het tekort aan leerkrachten nu nijpend.

"Het is voor de eerste keer dat we in onze scholengroep ermee geconfronteerd worden dat we op 1 september hoogst waarschijnlijk zullen opstarten met openstaande vacatures. Vooral in het buitengewoon onderwijs heb ik nog 60 uur nodig aan onderwijzers. Ik heb ook specialisten nodig, kiné's en ergo's. En dan zwijg ik nog over mijn directeurs. Ik heb momenteel in elke school een directeur, maar ik heb geen reserves meer. Ik hoop dat ze allemaal gezond blijven", aldus Kris Vandecasteele van scholengroep Storm.