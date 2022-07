Nitraat in veevoeder om uitstoot te verminderen

Door het verteren van gras ontstaat methaan in de pens van de koe. De runderen stoten het methaangas uit via hun mest en door het laten van boeren en scheten. Zo worden ook zij gezien als boosdoener van de uitstoot van broeikasgassen.

CO2-neutrale melk

Je melkkoeien elke dag een beetje nitraat geven via hun krachtvoeder, kan de werking in de pens beïnvloeden en zo leiden tot minder methaanuitstoot. Dat is wat Sofie Vanpeperstraete en Geert Vandenbussche van De Biezenhoeve in Watou doen om hun ecologische voetafdruk nog kleiner te maken. “Mijn doel is om met mijn bedrijf ooit CO2-neutrale melk te kunnen leveren. We hebben onder andere geïnvesteerd in zonnepanelen. Wij kijken ook hoe we meer CO2 kunnen vasthouden in de grond", legt Geert uit.

Daarmee volgen ze een klimaatmaatregel van Klimrek op – een innovatief samenwerkingsproject van ILVO, Boerenbond en VITO met ondersteuning van VLAIO LA, dat via een klimaatscan en begeleidingstraject landbouwers wil ondersteunen in hun ecologische vooruitgang.