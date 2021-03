Nitrobier: schudden voor gebruik!

Goed schudden voor gebruik en daarna in een vloeiende beweging in het glas gieten. Dat zijn de instructies die op de gloednieuwe nitrobieren van brouwerij Vanhonsebrouck uit Izegem te lezen zijn.

Brouwerij Vanhonsebrouck uit Izegem pakt als eerste Belgische speciaalbierbrouwerij uit met Nitro Infused bieren in blik. In plaats van het gewone koolzuurgas zorgt stikstof hier voor de bubbels in het bier. De brouwerij past de techniek momenteel al toe op acht verschillende soorten bier, al is de stikstofvariant eerder bedoeld voor de Amerikaanse markt.

Schudden voor gebruik

Om een nitrovariant van een biertje te bekomen, vult de brouwerij een blik met 30 centiliter bier en voegt er net voor het sluiten van het blik een shot stikstof aan toe. Omdat de stikstof zich niet mengt met de vloeistof in het blikje, moet je het bier goed schudden voor gebruik. Na het uitschenken blijft de schuimkraag wel een halfuur staan én het bier smaakt ook romiger dan normaal.