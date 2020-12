NMBS bestelt extra dubbeldekrijtuigen bij Bombardier

Het gaat om een investering van 450 miljoen euro. De rijtuigen worden bij Bombardier in Brugge gebouwd, zegt de NMBS.

Instaphoogte aangepast

In de nieuwe bestelling is er specifiek aandacht voor mensen met een beperkte mobiliteit, zoals rolstoelgebruikers. In de eerste bestelling van 445 M7's, die eind 2015 werd geplaatst, was de instaphoogte van de trein niet afgestemd op de hoogte van de perrons. Daar komt nu verandering in: 130 van de extra rijtuigen zullen "autonoom toegankelijk" zijn. Ze zullen een toegangsdeur hebben met een instaphoogte van 76 centimeter en er zal een platform automatisch naar buiten schuiven. Daarnaast worden er 68 rijtuigen besteld met stuurpost en met plaats voor fietsen en kinderwagens. De eerste leveringen zijn gepland in 2024. Na alle leveringen, "zal elke M7-trein kunnen rijden met een autonoom toegankelijk rijtuig, aangevuld met een stuurrijtuig dat plaats biedt aan reizigers en fietsen", stelt de NMBS.