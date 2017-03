NMBS breidt treinaanbod uit in West-Vlaanderen

De NMBS heeft meer details bekendgemaakt over de uitbreiding van haar vervoersaanbod en de geplande investeringsprojecten in de provincie West-Vlaanderen. Ze deed dat tijdens een roadshow in Brugge.

Vanaf december rijdt de IC-trein van De Panne via Gent naar Antwerpen. Dat betekent dat onder meer De Panne en Lichtervelde rechtstreeks verbindingen krijgen met Gent-Dampoort, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen-Centraal. Wie naar de luchthaven van Zaventem wil kan dat via een snelle overstap in Gent-Sint-Pieters.

Weekendaanbod

Op zondagavond rijdt er vanuit De Panne en Lichtervelde een extra studententrein naar Gent, Brussel en Leuven. Brugge en Knokke-Heist krijgen in het weekend een rechtstreekse verbinding met de luchthaven van Zaventem.

Verlaagde reistijd

Reizigers uit Blankenberge zullen sneller in Gent en Brussel staan omdat de IC-trein Genk-Knokke/Blankenberge niet langer gekoppeld of ontkoppeld wordt in Brugge. Ook in Knokke gaat het sneller en er is elk uur een rechtstreekse verbinding met de luchthaven van Zaventem. Ook vanuit Kortrijk en Roeselare gaat het sneller naar Brugge en Oostende.