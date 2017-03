NMBS investeert in stations en stopplaatsen

Zowel in Brugge, Oostende en Roeselare wordt de komende jaren verder gewerkt aan de renovatie van het stationsgebouw. In Blankenberge wordt het nieuwe stationsgebouw volgend jaar opgeleverd. In de 36 stations en stopplaatsen zijn nu 4.876 parkeerplaatsen en 15.539 fietsenstallingen. Dat worden er tegen 2020 respectievelijk 5.873 en 16.289. Aan het station in Kortrijk is de NMBS deze week gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van een ondergrondse parking voor 1200 wagens. In Oostende komt er tegen 2018 een fietsenstalling met 1400 plaatsen.

De werkplaats van Oostende krijgt de komende jaren twee nieuwe hallen en in de onderhoudspost van Kortrijk zijn er vernieuwingswerken waarvan de oplevering verwacht wordt in de loop van 2019.