NMBS investeert in West-Vlaanderen

Concreet voorziet Minister Bellot geld om werk te maken van een derde en vierde spoor op de lijn 50a tussen Gent en Brugge. Die is belangrijk voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. Door de werken komen er ook perrons bij in Beernem en Oostkamp. Die werken starten in maart.

Er is ook opnieuw geld voorzien voor de stationsprojecten in Kortrijk en Oostende. Er komen ook nieuwe perrons in Harelbeke en Ieper en een nieuw stationsplein in Ingelmunster.

Reactie Voka

Bert Mons: "Voka is tevreden dat de ontdubbeling van de spoorweg tussen Brugge en Gent nu eindelijk gerealiseerd zal worden. “Reeds vele jaren zijn wij vragende partij om dit project versneld af te werken, gezien het belang ervan voor de bereikbaarheid van heel de regio Noord-West-Vlaanderen. Als we echt werk willen maken van multimodale en duurzame mobiliteit, moet er geïnvesteerd worden in een performante spoorinfrastructuur. Wij verwelkomen dan ook de beslissing van minister Bellot om de nodige fondsen te voorzien om dit project af te werken. Het zal niet alleen bijdragen aan een betere hinterlandverbinding van de haven van Zeebrugge, maar het zorgt eveneens voor een betere bereikbaarheid van de kust en het zal het toerisme stimuleren."