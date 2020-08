NMBS maakt toestroom naar station veiliger

De NMBS zal de stroom van toeristen die per trein terug naar het binnenland reizen vanaf donderdag beter kanaliseren.

Er komt onder meer een gangen- en telsysteem waardoor ze moeten voorsorteren en meteen naar de juiste trein worden geleid. Zo zullen ze dus niet door elkaar in de perronhall moeten lopen. Geraakt zo'n gang verzadigd, dan zullen ze moeten wachten op het Stationsplein waar de NMBS grote LED-borden heeft geplaatst. Die aanpassingen gebeuren na het incident van vrijdagavond toen een meute bijeengepakt zat in het station door verstoord treinverkeer.

Vanochtend was er een plaatsbezoek waarbij ook burgemeester Tommelein aanwezig was. "Er bestaat een aanmeldingssysteem, ik heb dat tot mijn verbazing vastgesteld, nu moet het nog uitgerold worden. Mensen blijven welkom in Oostende maar ze moeten zich houden aan de regels", besluit hij.

